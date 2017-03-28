Скончался эстонский писатель Энн Ветемаа

Во вторник, 28 марта, в возрасте 80 лет скончался эстонский писатель, переводчик, сценарист и композитор Энн Ветемаа (20.06.1936 – 28.03.2017).

Энн Ветемаа родился в Таллинне, учился в 22 таллиннской средней школе, закончил ТПИ в 1959 по специальности инженер-химик, а в 1965 – Таллиннскую консерваторию.

Он работал инженером на Таллиннской бумажной фабрике (1959–1960), затем работал в журнале Küsimused ja Vastused (1963–1965), старшим редактором ETV, а также возглавлял редакцию литературно-художественных программ (1965–1969), консультантом по вопросам поэзии в Союзе писателей (1969–1976), руководил издательством Kupar и сотрудничал с издательствами как независимый литератор.

Энн Ветемаа писал стихи, рассказы, романы, пьесы, сценарии для фильмов, музыкальные тексты, публицистику.

Наиболее известные произведения: сборники стихов "Переломный возраст" (1962) и "Игра в снежки" (1966); "Монумент: маленькие романы" (1964, опубл. в 1965, первоначально был запрещен к публикации), "Усталость" (1967), "Реквием для губной гармоники" (1967, опубл. в 1968), "Яйца по-китайски" (1967—1969, опубл. в 1972); сатирические произведения "Воспоминания Калевипоэга" (1971), "Серебристая лента" (1977), "Полевой определитель эстонских русалок" (1980, стилизация под научный очерк, одно из самых известных его произведений); пьесы "Ужин на пятерых" (1972, опубл. в 1974), "Розарий" (1976), "Снова горе от ума" (1974, опубл. в 1975); "Пришельцы" (2002), "Моя сладкая жизнь" (2002), "Братство свободного духа" (2006).