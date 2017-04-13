Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы

Конкурсная комиссия при городской управе Нарвы выбрала лучший архитектурный проект обновления территории вокруг нарвской Ратуши: площади перед колледжем, нынешнего пустыря за Ратушей, где будет Стокгольмская площадь и территории между Ратушей и Темным садом. Победителем стал эскиз архитектурного бюро KOKO - "Narvainen".

На конкурс было представлено пять эскизных проектов. По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, победившая работа выделяется смелостью и оригинальностью идеи, отличается свежестью взгляда на обновление Старого города.

Руководитель проекта "Хорошее общественное пространство" (Hea Avalik Ruum) Калле Веллевоог добавил, что предложенное архитекторами решение создает радостную атмосферу современного города, где приятно проводить свободное время.

Работы архитекторов оценивали мэр Нарвы тармо Таммисте, специалист по планированию Департамента архитектуры Татьяна Николаенкова, главный архитектор города Иван Сергеев, преподаватель Художественной академии Лилиан Хансар, архитекторы Сийри Валлнер и Калле Веллевоог.

Победитель получить в качестве приза 6000 евро.

Конкурс проводился в рамках проекта по подготовке празднования 100-летия Эстонской Республики. Предполагается, что проектирование и строительство может начаться в 2020 году.

Городская управа Нарвы объявила о проведении конкурса с целью обновления пространства в сердце города - вокргу Ратуши, в январе 2017 года.