Президент Банка Эстонии ответит на вопросы парламентариев

Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон в Рийгикогу ответит сегодня на вопросы депутатов Свободной партии о том, какие риски в себе таит желание правительства вывести бюджет в дефицит.

Действующее законодательство и практика предусматривают, что в случае, если госбюджет оказывается в минусе, то этот дефицит должен быть покрыт за счет профицита следующего года, передали утренние теленовости ETV+.

План правительства предусматривает, что, если госбюджет находится в плюсе несколько лет, то накопленное разрешается пустить в дело в объеме, не превышающем 0,5% ВВП.

О том, что такая модель оправдана, свидетельствует, например, опыт Швейцарии, которая в период бума поступала именно так и тормозила перегрев экономики. В итоге наступивший затем мировой кризис она пережила без особо больших потрясений.