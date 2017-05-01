Эстонские таэквондисты вернулись с ЧЕ с девятью медалями

Сборная Эстонии по таэквондо вернулась домой с богатой коллекцией медалей. На чемпионате Европы в английском Ливерпуле выступило около 800 спортсменов из 32-х стран. 18 эстонских таэквондистов завоевали 9 медалей - 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых наград.

Это лучшее выступление эстонской команды за последние семь лет. И впервые на соревнованиях такого уровня финал одной из категорий был полностью эстонским. В весовой категории до 55 килограммов среди девушек сразу две воспитанницы Пярнуского клуба пробились в финал, а победительницей стала Камила Великополье. Еще одно золото выиграла Анни Эрмель в категории свыше 70 килограммов.

"Чемпионат был очень сложный и уровень был тоже высокий, много было разных соперников и мне было интересно поучаствовать в таких больших соревнованиях. У меня до этого было много медалей, но на таких больших соревнованиях эта - первая", - рассказала Камила.

Президент Эстонского союза таэквондо Михаил Кылварт тоже очень доволен результатами: "Наши спортсмены регулярно возвращаются с титульных соревнований с медалями, и для нас это не новость. Но сразу две золотые медали - такого у нас не было с 2010 года!"