В марте доход от продаж в розничной торговле вырос на 6%

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 6%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Доход предприятий розничной торговли от продаж в марте составил 545,7 млн евро, сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба статистического ведомства.

Наиболее заметно или на 33% выросли доходы у предприятий, предлагающих товары по почте или через интернет.

В продуктовых магазинах доходы от продаж выросли на 2%, а доходы от продаж топлива в розницу увеличились в марте на 4%.

В целом в марте выручка увеличилась в пяти, а снизилась - в двух видах розничной торговли.