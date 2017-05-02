Апрель в Эстонии был самым холодным за 40 лет

По данным данным синоптиков, апрель был холоднее обычного, осадков выпало больше среднего. Также холодно в апреле было в 1974 и 1971 годах.

Средняя температура воздуха в Эстонии была +3,0 градуса, что на 1,6 градус ниже, чем долголетний средний показатель (+4,6 градусов). Температурный максимум был зарегистрирована 10 апреля в Выру (+17,9), а минимум – 16 апреля в Йыхви (-11,1).

Солнце в Эстонии в апреле в среднем светило 191 час, что составляет 99% от среднего (193 часа).

Особенно холодной была вторая декада апреля – средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градусов вместо обычных для этого времени +4,2 градусов.

С 1961 года самым холодным был апрель 1966 года, когда средняя температура в Эстонии была +0,8 градусов.