ФОТО и ВИДЕО: эстонская делегация на "Евровидении" посетила бывшую резиденцию Януковича

Эстонская делегация, приехавшая в Киев на музыкальный конкурс "Евровидение", посетила знаменитую резиденцию "Межигорье", которую экс-президент Украины Виктор Янукович занимал с 2002 по 2014 год.

Койт Тооме, представляющий вместе с Лаурой Эстонию на "Евровидении", сыграл на дорогом рояле фирмы Steinway, которых в мире осталось всего 25 штук, песню "Verona", передает Eesti Laul в Facebook.

"Межигорье" находится в селе Новые Петровцы неподалеку от Киева. В 2002 году "Межигорье" стало резиденцией Януковича, бывшего тогда премьер-министром Украины. Став президентом, Янукович через подставные структуры приватизировал резиденцию площадью 137 га и развернул здесь мастшабное строительство. В состав комплекса входят: клубный дом "Хонка" (главный дворец), старый дом Януковича, гостевой домик, дебаркадер "Галеон", спорткомплекс, спа-центр, гольф-клуб, яхт-клуб, гараж с коллекцией автомобилей, зоопарк, кинологический центр, огромный парк с искусственными озерами.

В феврале 2014 года после событий на Майдане Янукович покинул Украину, и резиденция "Межигорье" стала работать как музей.