Посещаемость музеев в Эстонии выросла за год на 6%

В 2016 году музеи в Эстонии посетили 3,5 млн человек, что на 6% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил Департамент статистики.

Доля иностранцев среди посетителей музеев в стране остается в последние годы без существенных изменений, и в 2016 году она составила 36%.

Жители Эстонии в прошлом году посещали музеи 2,2 млн раз.

На первом месте по посещаемости стоят специализированные музеи, несколько реже посещают художественные, археологические и исторические музеи.

Среди детей в возрасте до 9 лет наибольшей популярностью пользовались специализированные музеи, за которыми следуют музеи естествознания и научно-технические музеи.