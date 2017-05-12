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В Таллиннском русском музее открылась фотовыставка "Многоликая Россия" ({{commentsTotal}})

Культура
Культура
Юлия Лева

На открывшейся в Таллиннском русском музее фотовыставке "Многоликая Россия" можно увидеть архивные снимки времен Российской империи и познакомиться с жизнью той эпохи.

Национальные костюмы и обряды, исторические и архитектурные памятники, крупные города и окраины. В Таллиннском русском музее свои двери открывает фотовыставка "Многоликая Россия", которая показывает все разнообразие Российской империи второй половины XIX и начала XX века, передает "Актуальная камера".

"Благодаря этим снимкам появились исторические свидетельства о том, как живут эти люди, что составляет их быт и традиции. Не говоря уже о том, что фотография - это верх художественного мастерства. Нужно особо отметить, что среди авторов, представленных здесь, есть и имена балтийских немцев", - говорит ведущий куратор Таллиннского русского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

На выставке показаны разные стороны жизни Российской империи, частью которой была и территория современной Эстонии. Портреты крестьян и правителей, пейзажи и снимки архитектуры передают всю многогранность и разнообразие жизни огромного государства. Снимки действительно уникальны, ведь авторы произведений стояли у истоков создания фотографии, как отдельного направления в искусстве.

"Нажать на кнопку и посмотреть результат было невозможно. Фотоматериалы стоили очень дорого. Каждое нажатие на кнопку было очень ценным. Поэтому снимали не спонтанно, а очень вдумчиво, с художественным подходом и композиционными решениями", - рассказывает гендиректор музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский.

Это первая совместная работа Таллиннского русского музея и музейно-выставочного центра РОСФОТО. Как заявили организаторы, не последняя. Посетить выставку "Многоликая Россия" можно будет до 30 августа.

 

Редактор: Виктор Сольц



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