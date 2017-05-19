ФОТО: Дни славянской письменности и культуры в ЦРК начались с посвященного Украине мероприятия

В Центре русской культуры (ЦРК) стартовали Дни славянской письменности и культуры. Неделя праздничных мероприятий началась с Дня украинской культуры.

В мероприятии участвуют творческие коллективы Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

Дни славянской письменности и культуры проходят в девятый раз.

24 мая, в День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских, во всех странах, где живут славяне, отмечают День славянской письменности и культуры как великий день единения всех славян. В этом году славянской письменности исполняется 1154 года.

Почти 30 лет назад Таллиннское общество славянской культуры, по предложению основателя общества Н.В.Соловья, положило начало традиции отмечать День славянской культуры и письменности концертом или культурно-образовательной программой.

Восемь лет назад эту инициативу подхватил Юрий Поляков и предложил проводить неделю мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры в Центре русской культуры совместно с Союзом русских просветительных и благотворительных обществ и культурным объединением "Кирилл и Мефодий".

Вход на все мероприятия свободный.

С программой Дней славянской письменности и культуры, которые продлятся до 25 мая, можно ознакомиться на сайте Центра русской культуры.