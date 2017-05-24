Футболист сборной Эстонии Илья Антонов покидает австрийский "Хорн"

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Илья Антонов (24) покидает австрийский клуб "Хорн", с которым лишь зимой этого года заключил двухлетний контракт.

Об этом в среду, 24 мая, корреспонденту портала rus.err.ee сообщил представитель футболиста Дмитрий Красильников.

По итогам текущего сезона "Хорн" вылетел в третью по силе лигу Австрии. И именно этот фактор стал решающим как для самого Антонова, так и для клуба.

"Поскольку стало ясно, что нынешний работодатель Ильи Антонов не смог удержаться в первой лиге Австрии (втором по силе дивизионе - прим. rus.err.ee), то, конечно, он в этом клубе уже не останется. Контракт Ильи рассчитан до июня 2019 года, но, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, то руководству "Хорна" нет смысла держать высокооплачиваемого легионера в третьей по силе лиге Австрии. Это понимают и руководство, и сам игрок", - отметил Дмитрий Красильников.

"Илья покидает "Хорн". Этот вопрос уже решен. Контракт будет расторгнут по обоюдному согласию с выплатой игроку хорошей компенсации. Так что по завершению сезона Илья вернется в Таллинн, где сможет провести отпуск с семьей и комфортно обдумать свою будущую карьеру", - добавил Красильников.

По словам представителя футболиста, у Ильи Антонова уже есть несколько предложений. В том числе и в Австрии.

"Но на данный момент говорить о конкретике еще рано", - сказал Красильников.

В первой лиге Австрии командам осталось сыграть один тур. После 35 сыгранных матчей "Хорн" занимает последнее, десятое место. За сезон команда Антонова набрала 33 очка.

Илья Антонов принял участие в 13 матчах "Хорна".