Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла Кубок Балтийской ассамблеи ({{commentsTotal}})
Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла прошедший в Пярну турнир парламентов Балтийских стран.
Эстонские парламентарии взяли верх над Латвией (27:17) и Литвой (26:18). Второе место завоевали латвийские парламентарии, одолевшие Литву со счетом 25:16, передает пресс-служба Рийгикогу.
За сборную Рийгикогу играли премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр культуры Индрек Саар (Социал-демократическая партия), министр финансов Свен Сестер (IRL), депутаты Рийгикогу Кальви Кыва (СДП), Ремо Холсмер (Партия реформ), Калле Лаанет (Партия реформ), Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Тоомас Юргенстейн (СДП) и руководитель по проектам ИТ-отдела Рийгикогу Янек Солодин.
Редактор: Виктор Сольц