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В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару ({{commentsTotal}})

Маргус Кару.
Маргус Кару. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

О причине смерти молодого эстонского писателя не сообщается. Маргус Кару родился в 1984 году в Таллинне. Учился на режиссера в Таллиннском университете. Свой первый роман "Нулевая точка" опубликовал в 2010 году.

Роман быстро стал популярным, по нему сняли одноименный фильм и сериал. Сейчас этот роман входит в школьную программу.

В 2014 году Кару опубликовал второй роман "Сегодня есть сегодня, всегда есть всегда".

Редактор: Артур Тооман

маргус кару


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