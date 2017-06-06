В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару

О причине смерти молодого эстонского писателя не сообщается. Маргус Кару родился в 1984 году в Таллинне. Учился на режиссера в Таллиннском университете. Свой первый роман "Нулевая точка" опубликовал в 2010 году.

Роман быстро стал популярным, по нему сняли одноименный фильм и сериал. Сейчас этот роман входит в школьную программу.

В 2014 году Кару опубликовал второй роман "Сегодня есть сегодня, всегда есть всегда".