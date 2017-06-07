На чемпионате Северных стран по автоспорту в Пярну будет побит рекорд по количеству участников

В первые дни июля в Пярну состоится чемпионат Северных стран по автоспорту, в котором выступят сильнейшие гонщики Эстонии, передает "Актуальная камера".

Четвертый год подряд кольцевая гоночная трасса под Пярну будет принимать "Гран-При Эстонии". Но на этот раз организаторы сделали изменения в регламенте и в составе участников. На пресс-конференцию по этому поводу были приглашены патроны соревнований, известные в прошлом финские гонщики Яри Нурминен и Мика Сало. Последний известен своими выступлениями за команду "Феррари" в классе "Формула-1". Сейчас он готовит молодых пилотов в "Формуле-4".

В Пярну будут представлены несколько гоночных классов. Наибольший интерес вызывают скоростные болиды в классах: "Порше", V-8 Тундер, и BMW-Экстрим, в котором лидирует эстонец Андре Кийль.

По словам организатора соревнований Тойво Асмера, известного в прошлом эстонского автогонщика, в этом году ожидается рекордное количество участников.

"В этом году будет побит рекорд – свыше 150 машин. В Пярну 1-2 июля будут не только гонки, но и мероприятие для всей семьи", – сказал Асмер.