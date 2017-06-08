LIVE на RUS.ERR.EE: сборная Эстонии по футболу встречается с Бельгией

В пятницу, 9 июня, на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне пройдет отборочный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Эстонии и Бельгии. В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee.

Начало трансляции на телеканале и нашем портале - в 21:45. Комментируют встречу спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт спортивной редакции ERR Алексей Маргиев.

Перед поединком обе команды лишились из-за травм своих основных футболистов. Бельгии не поможет полузащитник Эден Азар, а у Эстонии вне игры остался опытный защитник Энар Эягер. Небольшие проблемы со здоровьем испытывают также Кен Калласте и Сийм Лутс.

В остальном проблем у сборной Эстонии нет. В хорошем настроении прибыл в национальную команду ее ключевой полузащитник Константин Васильев, который в воскресенье в составе своего клуба "Ягеллония" выиграл серебряные медали чемпионата Польши.

"После удачного сезона в клубе с хорошим настроением выйду на поле и в матче против Бельгии. Нас ждет встреча с сильным соперником. Против таких команд играть всегда интересно. Перед своими болельщиками постараемся стать для сборной Бельгии достойным противником. Нет смысла выходить на поле с настроем на проигрыш. Мы понимаем, что Бельгия фаворит, но это не означает, что надо выйти и лечь под противника. Будем бороться", - сказал Васильев rus.err.ee.

"При составлении плана на матч исходим из своей главной задачи - будем играть на победу. Конечно, мы все знаем силу нашего соперника. Все хорошо помнят результат нашей ноябрьской встречи (1:8 - прим. rus.err.ee), поэтому мы настраиваемся на реванш. Но для того, чтобы добиться успеха, нам необходимо играть с максимальной концентрацией. Все наши футболисты должны выложиться на поле на 100%", - сказал главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм.

После пяти туров сборная Бельгии возглавляет отборочную группу H, имея в своем активе 13 очков. Греция отстает от нее на два, а Босния и Герцеговина - на три очка. Кипр и Эстония набрали по 4 очка и делят четвертое-пятое места. Замыкает таблицу сборная Гибралтара, которая не набрала ни одного очка.

Матч Эстония-Бельгия пройдет при аншлаге - все 10 500 билетов на стадион были выкуплены еще за несколько дней до игры.

В понедельник, 12 июня, сборная Эстонии встретится в Риге с командой Латвии. Эту товарищескую встречу в прямом эфире также покажут ETV+ и rus.err.ee. Начало трансляции - в 19:45.