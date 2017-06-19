Юри Мыйз предлагал "зеленым" деньги в обмен на изменение их позиции по Rail Baltic

Бывший мэр Таллинна Юри Мыйз признал, что он предлагал партии "Зеленые Эстонии" профинансировать их предвыборную кампанию. Взамен предприниматель хотел, чтобы "зеленые" поменяли свое отношение к строительству железнодорожной трассы Rail Baltic.

Мыйз сказал ERR, что встретился с представителями партии "Зеленые Эстонии" 24 мая.

"Я с деньгами в руках искал партию, с которой мы могли бы пойти одним путем. Я искал единомышленников, вместе с которыми мог бы баллотироваться", - сказал Мыйз.

Предприниматель, который всерьез был готов баллотироваться по списку "зеленых", отметил, что по вопросу Rail Baltic точки зрения не совпали.

"Я попытался их переубедить. Во всем мире "зеленые" всегда за железные дороги и поезда, при этом против автомобилей. Я посчитал что смогу убедить их в том, что они сделали стратегическую ошибку", - подчеркнул Мыйз.

Поскольку Мыйзу очень нравится "зеленое" движение, то он сообщил о готовности профинансировать всю предвыборную кампанию "зеленых", но при этом поставил условие, согласно которому те должны были изменить свою позицию по вопросу Rail Baltic.

"У меня много друзей - бывших и нынешних бизнесменов, я бы справился с этой задачей. Я делал подобную работу и раньше. Но я не имел в виду, что я бы взял откуда-то со своего счета 200 000 евро и сделал бы им перевод на эту сумму", - уточнил Мыйз.

"Мне просто хотелось бы ездить на этом поезде, я вижу в этом большую пользу", - добавил Мыйз, подчеркнув, что никакой личной заинтересованности в Rail Baltic он не имеет.

Мыйз подтвердил, что собирается баллотироваться осенью на муниципальных выборах, но по-прежнему нет ясности, по спискам какой партии он будет это делать. Рассматривается и вопрос создания избирательного союза.

В 1999-м Мыйз был министром внутренних дел, а с 1999 по 2001 год работал мэром Таллинна. C 1999 по 2003 год состоял в партии "Союз Отечества". C 2002 года Мыйз не участвовал ни в каких выборах.

Измайлова: наши принципы не для продажи

Председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова также подтвердила ERR, что деньги Мыйз им предлагал. "Когда он сам признался, то мне больше нечего скрывать. Да, это был он", - сказала Измайлова.

"Наши принципы не для продажи. Но чувствуется, что такие дела происходят в эстонской политике довольно часто. Это расстраивает. Мы не привыкли к таким ситуациям", - добавила Измайлова.

"Нельзя по поводу каждого поезда кричать "Аллилуйя" и хлопать в ладоши. Очевидно, что Rail Baltic - это не "зеленый" проект. Железные дороги можно строить так, чтобы не наносить ущерб природе. Но это не про Rail Baltic", - пояснила позицию партии ее председатель.

В понедельник утром партия "Зеленые Эстонии" сообщила, что известный экономический и политический деятель предложил им сделку - финансирование предвыборной кампании в обмен на поддержку проекта Rail Baltic. "Зеленые" тогда не стали обнародовать имя политика.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.