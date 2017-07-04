Синоптики предупреждают о грозе и сильных ливнях

Директором отдела Госканцелярии по координации безопасности и государственной обороны с 26 июля станет Индрек Сирп. Он заменит Кристьяна Прикка, ушедшего с этого поста, потому что, как писали СМИ, он не сработался с премьер-министром Юри Ратасом.