Андрес Опер возобновил карьеру футболиста

Бывший нападающий сборной Эстонии по футболу Андрес Опер (39) заявлен за команду "Виймси" из второй лиги.

Как пишет в среду, 5 июля, портал Soccernet, лучший бомбардир в истории национальной команды решил помочь "Виймси" в летний период.

"Сколько я смогу им помочь? Ровно столько, сколько буду находиться в Эстонии без ущерба для основной работы. Я ведь живу в Англии", - объяснил Опер.

По словам Андреса Опера, летом у него хватает дел в Эстонии, поэтому он решил подыскать себе здесь команду.

Футболист выразил надежду на то, что он не утратил своих бомбардирских качеств.

В заявку "Виймси" входит и нынешний главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм, который много лет играл вместе с Опером в национальной команде.

Сам Андрес Опер в настоящее время также входит в тренерский штаб сборной Эстонии.