В пятницу в Таллинне стартует 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique

C 14 по 15 июля в Таллинне в 12-й раз пройдет Manka Boutique Pop Festival, в рамках которого выступят музыканты не только из Эстонии, но и из России, Финляндии и Республики Беларусь.

Из Эстонии на мероприятии выступят группы So Simple, Sny Matildy, PVC 16, Ilja & Arthur, Rakuta, новый проект Александра Жеделёва Modulstein, Pink Pong и Valhalla.

Приедут и гости из России — Red Samara Automobile Club. Феликс Бондарев — уроженец Таллинна, а сейчас — известный продюсер и музыкант из Питера, а также сооавтор проекта "Щенки". Бондарев сотрудничал с такими артистами как Сансара, Макулатура, Алиса Вокс и The Brian Jonestown Massacre. Стилистически он смешивает все, что сейчас является хайпом: хип-хоп, рейв, пост-панк, нойз-рок. В прошлом году у музыканта вышел двойной альбом, а недавно — новый релиз "Танцы Третьего Мира".

На фестивале выступит и девичья инди-поп группа Pintandwefall из финского города Вантаа. Коллектив существует с 2006 года и за это время выпустил 4 альбома.

На мероприятии помимо концертного шоу ожидается еще и детский спектакль "Волшебный Мелок". В составе коллектива "Микрокабаре" из Республики Беларусь выступят музыканты кабаре-бэнда "Серебряная Свадьба". Света Бень — вокал, концертина, укулеле и Артем Залесский — барабаны, электроника. Небольшое по форме, но эмоционально насыщенное представление состоит из песен-историй, песен-микродрам, песен-происшествий. Трагические и пронзительные истории любви микробов и продавщиц, супергероев и городских сумасшедших, судьбы воробушков, снеговиков и капитанов дальнего плавания сливаются в особенное повествование, где есть место и пронзительной грусти и головокружительной радости.

Концерты пройдут в таких местах как двор музея KUMU, Летная гавань (в рамках Морских дней), бар "Ямайка", бар "Фон Краль". С программой концертов можно ознакомиться на сайте Manka Boutique Pop Festival.