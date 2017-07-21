Утром в Нарве застрелили лосенка

В пятницу утром в Нарве у дома на улице Пушкина был обнаружен молодой лось, который, предположительно, провел в городе уже три дня и успел попасть под машину. При этом он получил несовместимые с жизнью трамы ног, из-за чего вызванным на место охотникам пришлось его пристрелить.

Вызов в Центр тревоги поступил в 7:57, рассказала порталу rus.err.ee руководитель отдела коммуникаций Идаского спасательного центра Евгения Парв. "Сообщили, что у лосенка, похоже, травма ноги, и он не может двигаться - стоит за домом на улице Пушкина".

На место выехали спасатели и, оценив обстановку, сообщили о случившемся Инспекции по защите окружающей среды и Ида-Вирускому обществу охотников.

В 9:29 представители общества охотников прибыли к лосенку и в 10:30 спасатели закончили свою работу. Дальше судьбой молодого животного стали заниматься охотники.

Как сообщил rus.err.ee руководитель общества охотников Эгерт Мальтс, молодое животное в возрасте примерно 1 год и 3 месяца пришлось пристрелить, так как его травмы были несовместимы с жизнью.

"У лосенка была сломана передняя нога и травмированы обе задние. Очевидно, он попал под машину. По разным сведениям, он провел в Нарве, где-то между домами, уже три дня", - рассказал Мальтс, сожалея о том, что люди не сообщили спасателям о несчастном животном раньше.

Он заверил, что животное было умерщвлено одним выстрелом вдали от посторонних глаз и с соблюдением всех необходимых в подобных случаях охотничьих правил.