Парк Кадриорга отмечает 299 лет со дня основания

В честь памятной даты в парке проводится целый ряд мероприятий. В расположенных в парке музеях организуются образовательные игры как для детей, так и для взрослых, а во второй половине дня состоится несколько концертов.

В 12:00 в Художественном музее Кадриорга начнется игра "Первооткрыватели", которая проводится перед замком и в цветочном саду. Мероприятия также организованы в доме-музее Петра I, музее Эдуарда Вильде и детском музее Miiamilla.

В 15:00 начнется на концертной площадке Кадриорга начнется бесплатный концерт "Нестареющая оперная музыка", на котором выступят сопрано Ольга Зайцева, баритон Атлан Карп и бас Павло Балакин.

В 16:30 начнется еще один бесплатный концерт, главным номером которого станет выступление Кадри Вооранд с ансамблем Estonian Cello Ensemble.

В 17:00 состоятся бесплатные экскурсии по парку на эстонском и русском языках. Начало экскурсии — у солнечных часов, которые находятся у Лебединого пруда.

В 18:00 начнется концерт ансамбля Järvi Instrumentalists в главном зале замка Кадриорг.