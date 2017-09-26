Украина выступила с призывом не пустить Россию на Олимпиаду в Корею

Национальный антидопинговый центр Украины призвал отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018-го года в Пхенчхане.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, передает во вторник, 26 сентября, служба новостей "Радио 4".

"Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе недопуск России к Олимпиаде-2018 поддержало и Эстонское антидопинговое агентство.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.