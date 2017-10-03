ФОТО: в Канаде познакомились с эстонским дизайном ({{commentsTotal}})
В Торонто впервые прошла серия мероприятий Northern Spirit EstoStyle, знакомящих с эстонской модой и дизайном. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею Эстонской Республики и 150-летию Канады.
Шоу эстонской моды в Королевском музее Онтарио в Торонто посмотрели более 4000 зрителей, передает menu.err.ee.
Из эстонских брендов в Канаде были представлены Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference и Sangar.
Целью мероприятий было укрепить и развивать через искусство дизайна культурные связи между Эстонией и Канадой и вывести эстонский дизайн на канадский рынок.
Редактор: Ирина Киреева