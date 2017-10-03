rus.err.ee

ФОТО: в Канаде познакомились с эстонским дизайном ({{commentsTotal}})

Культура
Фотогалерея
20 фотографий
Культура

В Торонто впервые прошла серия мероприятий Northern Spirit EstoStyle, знакомящих с эстонской модой и дизайном. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею Эстонской Республики и 150-летию Канады.

Шоу эстонской моды в Королевском музее Онтарио в Торонто посмотрели более 4000 зрителей, передает menu.err.ee.

Из эстонских брендов в Канаде были представлены Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference и Sangar.

Целью мероприятий было укрепить и развивать через искусство дизайна культурные связи между Эстонией и Канадой и вывести эстонский дизайн на канадский рынок. 

Редактор: Ирина Киреева

montonoksana tanditbaltmanторонтоivo nikkolo


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
Забастовка в Барселоне, 3 октября.
Закрыто несколько туристических объектов Барселоны

ФОТО: в результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дорогиЗакрыто несколько туристических объектов Барселоны

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Зонт в раскраске цветов радуги. Иллюстративное фото.

Фракции Рийгикогу еще не решили, как проголосуют по вопросу отмены закона о сожительстве

Инициированный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект об отмене закона о совместном проживании поступит на первое чтение в Рийгикогу 12 или 17 октября, но большинство парламентских фракций лишь на следующей неделе решат, будет ли при голосовании их позиция единой или каждый член фракции будет голосовать так, как считает нужным.

ЭКОНОМИКА
02.10

Новый банк Coop: все банковские карточки дают в одноименных магазинах скидкиОбновлено

02.10

Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

01.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

30.09

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Якоря не бросать!

Что связывает яхту президента Эстонии и фантастический роман Алексея Толстого об инженере Гарине?

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:47

США высылают 15 работников посольства Кубы

18:42

ФОТО: в Канаде познакомились с эстонским дизайном

18:12

Актуальная камера 03.10.2017 (18:00)

17:39

Испания выдаст США "русского хакера" Левашова

17:33

Передача о путешествиях русскоязычных актеров по Эстонии вошла в ТОП-10 телеканала ETV

17:09

В поселке Пеэтри автомобиль сбил ребенка, полиция ищет свидетелей ДТП

17:02

В "Линдакиви" в среду пройдет бесплатный концерт классической музыки

16:47

Елена Скульская приглашает молодежь к участию в "Поэтическом содружестве"

16:16

ФОТО: в результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дорогиОбновлено

16:14

В следующем году парад в честь Дня победы пройдет в Таллинне

16:10

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие гравитационных волнОбновлено

15:56

Уроженец Нарвы Карпин сыграет за команду Кадырова в приуроченном ко дню рождения Путина матче

15:52

Саакашвили попросил политического убежища на Украине

15:32

В сентябре квартиры в Таллинне подорожали на 3,3% в годовом сравнении

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
12:09

Разыскивается 27-летний нарвитянин: полиция просит с ним не контактировать

30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

02.10

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

11:53

В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полицияОбновлено

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

01.10

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

02.10

Работающий в системе санкт-петербургского СКА тренер провел мастер-класс в Кохтла-Ярве

02.10

Сокращать или не сокращать вице-мэров в Кохтла-Ярве: мнения кандидатов в депутаты разошлисьОбновлено

02.10

День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным

10:45

Из-за инфекции в Русской школе Йыхви второклассникам отменили уроки

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:10

41 кандидат выбыл из списка баллотирующихся на местных выборах

12:44

Карабешкин: отделение Каталонии ослабило бы Испанию, но не ЕвросоюзОбновлено

12:14

По всей Эстонии проходят уроки в школах нацменьшинств

12:09

Палате людей с ограниченными возможностями исполняется 20 лет

09:09

Принимаются заявки на участие в программе "Молодежь в школу"

07:04

МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности

02.10

Власти города Пярну решают судьбу Музея современного искусства

02.10

Паэт: реакция властей Испании на референдум была неадекватной

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: