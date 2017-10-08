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Хоккеисты нарвского "Паэмурру" начали защиту чемпионского титула с двух побед ({{commentsTotal}})

Спорт
В чемпионате Эстонии команды показывают результативный хоккей
В чемпионате Эстонии команды показывают результативный хоккей Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт

В чемпионате Эстонии по хоккею действующий обладатель титула нарвский "Паэмурру" на выезде разгромил столичный "Вайперс" и с шестью очками стал единоличным лидером первенства.

Поединок в ледовом холле "Тондираба" завершился со счетом 11:5 (3:1, 5:1, 3:3).

У победителей по дублю сделали Александр Работинский и Георгий Васильев. По шайбе забили Никита Пузаков, Александр Кузнецов, Павел Кулаков, Илья Ильин, Александр Богданов, Максим Анохин и Артем Рыбаков.

У "Вайперс" хет-триком отметился Константин Любобратец, дубль оформил Леонид Богуславский.

Команда из Нарвы стартовала в новом чемпионате с двух побед.

 

Положение команд: "Паэмурру" 6 очков (2 матча), "Викинг" 3 (1), "Калев-Вялк" 0 (1), "Вайперс" 0 (2).

Следующие матчи состоятся в субботу, 14 октября: тартуский "Калев-Вялк" будет принимать "Вайперс" (18:00), а нарвитяне отправятся в гости к таллиннскому "Викингу" (20:10).

Редактор: Виктор Сольц



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