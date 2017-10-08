Хоккеисты нарвского "Паэмурру" начали защиту чемпионского титула с двух побед ({{commentsTotal}})
В чемпионате Эстонии по хоккею действующий обладатель титула нарвский "Паэмурру" на выезде разгромил столичный "Вайперс" и с шестью очками стал единоличным лидером первенства.
Поединок в ледовом холле "Тондираба" завершился со счетом 11:5 (3:1, 5:1, 3:3).
У победителей по дублю сделали Александр Работинский и Георгий Васильев. По шайбе забили Никита Пузаков, Александр Кузнецов, Павел Кулаков, Илья Ильин, Александр Богданов, Максим Анохин и Артем Рыбаков.
У "Вайперс" хет-триком отметился Константин Любобратец, дубль оформил Леонид Богуславский.
Команда из Нарвы стартовала в новом чемпионате с двух побед.
Положение команд: "Паэмурру" 6 очков (2 матча), "Викинг" 3 (1), "Калев-Вялк" 0 (1), "Вайперс" 0 (2).
Следующие матчи состоятся в субботу, 14 октября: тартуский "Калев-Вялк" будет принимать "Вайперс" (18:00), а нарвитяне отправятся в гости к таллиннскому "Викингу" (20:10).
Редактор: Виктор Сольц