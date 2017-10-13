В Нарве открыта выставка современных портретов в фотографии

Лица людей разного возраста из разных регионов Эстонии смогут увидеть жители Нарвы на новой выставке "Скажи мне. Современные портреты в фотографии". На выставке преставлены работы восьми фотохудожников и портретистов, передает "Актуальная камера".

Выставка, организованная в сотрудничестве с Таллиннским месяцем фотоискусства и Таллиннским Домом искусств представляет вниманию работы восьми выдающихся эстонских художников и портретистов. Срез общества в лицах, от заключенных до видных политиков, привезла в Нарву Аннели Порри.

"Тему для выставки я нашла в соседнем зале, в постоянной выставке Нарвского музея. Там потрясающая коллекция портретов 17-18 веков. А еще я хотела привезти в Нарву очень хорошее эстонское фотоискусство", - рассказала куратор выставки Аннели Порри.

Все чаще разнообразные эстонские проекты начинают обращаться в сторону Северо-Востока, и это дает уверенность в том, что разделение на национальные приоритеты постепенно сокращаются.

"В области искусства, в области фотографии нет каких-то отличий эстонских портретистов от русских, мне кажется, это тот язык, который понятен всем и увлекателен для всех. Очень важно, что эта выставка здесь открылась, состоялась. Она дает возможность посмотреть интересные работы", - пояснила посетитель Анна-Ольга.

Жанр портрета в фотоискусстве передает не только черты лица человека, но и настроение, эмоции, внутренний мир людей, что делает его одним из самых сложных направлений фотографии.

"Фотография уже давно заняла прочное место в искусстве, это определенный пласт взгляда на жизнь и самореализации фотохудожника, поэтому это очень интересный опыт, который предстанет перед нарвскими зрителями", - считает искусствовед Нарвской художественной галереи Елена Ховард.

Выставка будет открыта в Нарве до 1 декабря.