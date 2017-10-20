ВИДЕО ГОЛОВ: благодаря покеру Саппинена "Флора" на выезде разгромила нарвский "Транс" - 7:0

В стартовом матче 34-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Флора" в гостях разбила в пух и прах нарвский "Транс" - 7:0. Четыре гола забил Рауно Саппинен.

Саппинен сделал по дублю.в каждом из таймов. В общей сложности он забил четыре мяча, то есть оформил покер.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Флоры".

Во втором тайме у гостей также отличились Михкель Айнсалу, Брент Леписту и Мартин Миллер.

На 74-й минуте при счете 0:6 хозяева остались вдесятером - красную карточку получил вышедший на замену Вадим Михайлов.

Саппинен после этого матча догнал в списке лучших бомбардиров Альберта Прозу из "Инфонета". Оба футболиста забили по 27 голов.

За два тура до финиша лидер национального первенства "Флора", набравшая 86 очков, на семь баллов опережает "Левадию", у которой есть матч в запасе.

Нарвский "Транс" с 44 очками гарантировал себе пятое место.

Остальные поединки 34-го тура пройдут завтра: "Левадия" - "Тулевик", "Нымме Калью" - "Пайде", "Калев" Силламяэ - "Инфонет", "Таммека" - "Вапрус".