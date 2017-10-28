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ВИДЕО: у берегов Швеции спасли россиянина, который выложил мхом на земле HELP ({{commentsTotal}})

За рубежом
Шведские острова. Иллюстративная фотография.
Шведские острова. Иллюстративная фотография. Автор: Егор Журавлёв/Creative Commons
За рубежом

В Балтийском море у берегов Швеции 27 октября был спасен гражданин России, который плыл один на лодке и потерпел крушение. Спасатели заметили его на крохотном острове, где он выложил мхом слово "Help" ("Помогите").

Мужчина провел на острове два дня. В российском представительстве в Швеции информацию о спасении гражданина РФ пока не прокомментировали, передает meduza.io.

Мужчину доставили в больницу; информации о какой-либо угрозе его здоровью нет.

Как сообщает SVT, 23 октября гражданин России отправился на лодке из Стокгольма в Испанию. Через два дня перестал выходить на связь с родственниками, после чего они обратились к шведским властям; началась поисковая операция.

Утром 27 октября спасатели нашли в море вещи с его лодки. Как говорят в береговой охране, это свидетельствовало о крушении лодки и означало, что "шансы найти человека живым были небольшими", однако через несколько часов мужчину заметили на острове с вертолета.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

Видео из YouTube:

Редактор: Ирина Киреева



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