Ушел из жизни актер Аарне Юкскюла

В воскресенье, 29 октября, после тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался эстонский актер театра и кино Аарне Юкскюла.

Аарне-Мати Юкскюла родился 21 сентября 1937 года в Таллинне. Окончил Таллиннскую 7-ю среднюю школу. С 1956 по 1957 год учился в Таллиннском педагогическом институте.

В 1961 году окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории.

За свою карьеру Юкскюла служил в ведущих театрах Эстонии и много снимался в кино. Также занимался педагогической деятельностью.