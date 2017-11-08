В Пярну прошел фестиваль финно-угорской кухни

Представители финно-угорских народов собрались в Пярну на кулинарном фестивале, где предлагались традиционные и ритуальные блюда финно-угорской кухни.

Почти у каждого финно-угорского народа есть хотя бы одно традиционное или ритуальное блюдо, рецепт которого сохранился практически в неизменном виде, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

На празднике в Пярну можно было попробовать, в частности, стряпню ижорцев, ливов и води. Например, в водских деревнях, помимо ячменных лепешек, готовят аналог эстонского хлебного супа.

"Мы делаем с калиной. С брусникой или с калиной. Вот у нас там готовится. Солод используется ячменный, который для пива используется. Это интересно, конечно, посмотреть, как делают другие. С ижорцами у нас очень много общих блюд, потому что рядом живем", - сказала директор общества водской культуры Екатерина Кузнецова.

На кухне в Пярну водь и ижорцы готовили сообща. Блюда традиционной кухни, как правило, сезонные. Поскольку на дворе осень, то решено было использовать картофель.

"Мы сделали два блюда - maamuna velja и maamuna lohka.Третье блюдо - очень жирное, калорийное и антидиетическое - это маканка или макалка. Это масло, сливки, сметана, яйца. Ну, чтобы утром съесть и целый день работать без голода", - пояснил представитель народа ижора Дмитрий Харакка-Зайцев.

А ливы, помимо супа, решили подать на десерт пирожное. "На ливском - suur kakk. Это тесто из ржаной муки. Начинка с картошкой и морковкой. Идет как сладкое блюдо. И делаю еще молочный суп с копченой рыбой", - сказала приехавшая из Латвии представительница ливской народности Дженета Маринска.

Традиция проведения праздника финно-угорских народов в Пярну была заложена всего полтора года назад, но мероприятие уже стало популярным.