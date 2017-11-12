Сборная Эстонии по хоккею крупно проиграла латвийцам - 0:13

В своем заключительном матче на проходящем в Клайпеде втором этапе Кубка Балтии по хоккею национальная команда Эстонии уступила сборной клубов Латвии со счетом 0:13.

Этот поединок состоялся в воскресенье, 12 ноября.

Латвийские хоккеисты выиграли на турнире все три матча и стали победителями этапа. Они же выиграли и состоявшийся в начале сентября в Таллинне первый этап Кубка Балтии.

Сборная Эстонии, игравшая в Клайпеде не в оптимальном составе, в первый игровой день уступила Литве - 2:7, а накануне взяла верх над молодежной сборной Украины - 3:1.