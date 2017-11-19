Нарвский "Транс" просит у города 35 000 евро

В направленном на этой неделе обращении в Нарвское городское собрание Бурдаков отметил, что расходы футбольного клуба, в структуру которого входят как взрослые, так и детские команды, с каждым годом увеличиваются. Это обусловлено в том числе и растущей платой за участие в турнирах - так, например, для участия в высшей лиге чемпионата Эстонии "Трансу" придется заплатить почти 6000 евро.

"Существенной статьей нашего клуба является обязательство по уплате налогов, только за 10 месяцев этого году уплачено уже около 40 000 евро", - отметил Николай Бурдаков.

С учетом увеличивающихся расходов, Бурдаков просит власти Нарвы выделить "Трансу" 30-35 тысяч евро, чтобы в 2018 году достойно представлять город в спортивной жизни республики.

Ходатайство "Транса" очевидно будет рассмотрено при принятии городского бюджета на следующий год.

В завершившемся сезоне главная команда "Транса" заняла пятое место в высшем дивизионе чемпионата Эстонии.