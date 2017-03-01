Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей

Ида-Вирумаа

В преддверии дачного сезона эстонская таможня и департамент сельского хозяйства предупреждают о том, что из некоторых стран, не входящих в Европейский союз, например, из России, Украины и Беларуси, запрещено ввозить семена полевых и овощных культур.

"Поскольку сезон посева скоро начнется, таможенники уже несколько раз столкнулись на границе со случаями, когда люди по незнанию везли с собой из России семена, которые запрещено ввозить в Эстонию. К сожалению, в таком случае необходимо либо отвезти товар обратно в Россию, либо отказаться от него на границе", – сказал руководитель Восточного таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно.

Семена цветов и большую часть пряных растений по-прежнему можно ввозить в Эстонию, однако важно помнить, что беспошлинно их можно ввезти на сумму до 22 евро. Вообще запрещено провозить через границу семена полевых культур, например ржи, ячменя, пшеницы или овощей (моркови, тыквы и помидоров).

"В Эстонию можно ввозить семена, которые были произведены и проданы в соответствии с требованиями Европейского союза. Для подтверждения этого упаковки с семенами соответственно маркируются. Это дает потребителю уверенность в том, что данные семена высокого качества и были соответственно проверены, – объяснила руководитель бюро семян Департамента сельского хозяйства Пийя Пуусепп. - Таким образом ЕС защищает своих селекционеров и производителей семян от нечестной конкуренции".