Силламяэский центр реабилитации наркоманов заработал по новой программе

Ида-Вирумаа

Правительство Эстонии 2 марта утвердило ликвидацию целевого учреждения Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus. При этом в одноименном центре в Силламяэ уже два месяца занимаются реабилитацией наркоманов по новой программе, разработанной в Вильяндиской больнице.

Управление силламяэским реабилитационным центром с 1 января перешло Вильяндиской больнице, при которой существует аналогичный центр. Решение о закрытии целевого учреждения, созданного в 2005 году совместно минсоцдел и городом, было принято еще в декабре 2016 года.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский объяснил тогда объединение двух реабилитационных центров — Силламяэского и Вильяндиского — необходимостью увеличить доступность услуг наркореабилитации и повысить их качество и эффективность.

Руководитель объединенного центра Рита Кердман рассказала порталу rus.err.ee, что силламяэский центр физически продолжит работу на прежнем месте. Все работники целевого учреждения заключили договоры с Вильяндиской больницей, но продолжают работать в силламяэском центре. "Поэтому в этом плане никаких изменений нет. Однако существенно поменялась суть реабилитации", - уточнила она.

Как объяснил руководитель программы реабилитации людей, страдающих наркозависимостью, психолог Сергей Джалалов, в мире есть два подхода к лечению зависимости: медицинский и личностный. Медицинский подход предусматривает обучение борьбе с неизлечимой болезнью, например, 12 шагов анонимных наркоманов, когда человек осознает зависимость и борется с ней.

"Такой принцип до недавнего времени применялся в силламяэском центре, однако он устарел. В Вильянди разработали новую программу, которая позволяет восстановить личность человека и избавить его от зависимости. Этот путь более прогрессивный. Как показывает практика, более 70% зависимых избавляются от недуга. Сейчас эта программа вводится и в Силламяэ", - рассказал Джалалов.

По словам психолога, новый метод реабилитации состоит из девяти этапов, рассчитанных на девять месяцев в стационарном отделении и шесть месяцев амбулаторной реабилитации. В прошлом реабилитация в стационаре занимала 18 месяцев.

По данным Института здоровья, в Эстонии 13 800 колющихся наркоманов, к которым ежегодно прибавляется примерно 500 новых.

В Силламяэском центре 26 мест для мужчин, в Вильянди - 23 места, из них половина - для женщин.