Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию

Кингисеппский городской суд РФ оштрафовал гражданина Эстонии, пытавшегося провезти через погранпункт в Ивангороде около 11 кг ювелирных изделий, спрятанных в его автомобиле, общей стоимостью почти 70 000 евро.

По решению суда, вынесенному в феврале нынешнего года, гражданин Эстонии должен заплатить более 18 000 евро налоговых платежей и 1626 евро штрафа за попытку незаконного провоза через границу ювелирных изделий.

Летом прошлого года на пункт пропуска в Ивангороде из Эстонии прибыл на своем автомобиле Peugeot гражданин Эстонии. Декларировать какой-либо товар водитель отказался, при этом заметно нервничал и уклончиво отвечал на поставленные вопросы, сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

Российские таможенники досмотрели автомобиль "с пристрастием" и нашли в тайниках около 11 кг ювелирных изделий - кольца и серьги светло-серого цвета с камнями.

Экспертиза показала, что это серебро 925 пробы со вставками из полудрагоценных камней: кварца, аметиста, горного хрусталя, коралла. Общая стоимость контрабанды почти 70 000 евро.

Свою вину контрабандист в суде признал.