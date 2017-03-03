Любителям алкоголя советуют после каждой рюмки выпивать стакан воды

Кампания призывает людей между каждой потребленной порцией алкоголя выпивать стакан воды, сообщили в пятницу, 3 марта, организаторы.

Употребление воды замедляет темп употребления алкоголя и способствует избежанию обстоятельств, когда люди при быстром употреблении алкоголя быстро пьянеют, уверяют авторы кампании.

"Союз производителей и импортеров алкогольной продукции взял на себя роль инициатора повышения культуры потребления алкогольной продукции и со своей стороны осуществляет вклад в то, чтобы употребление алкогольной продукции было более сознательным, разумным и безопасным", – констатировала исполнительный руководитель Союза производителей и импортеров алкогольной продукции Трийн Кутберг.

К кампании, инициированной Союзом производителей и импортеров алкогольной продукции, присоединилось уже около 50 баров, в которых во время кампании к алкогольным напиткам предлагают бесплатно воду, и пять больших торговых сетей, где бутылки с алкогольными напитками снабжены бирками с информацией о кампании.

Кампанию поддерживают также Ассоциация барменов Эстонии и Ассоциация сомелье Эстонии.