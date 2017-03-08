В ближайшую субботу в Нарве вновь пройдет блошиный рынок

В предстоящую субботу, 11 марта, в Нарве в очередной раз откроет свои двери блошиный рынок.

Мероприятие пройдет в здании Нарвского колледжа Тартуского университета с 11:00 до 14:00, сообщили организаторы.

Основные цели блошиного рынка - приобщить людей к повторному использованию вещей и поддержать экологический образ мышления, а также приятно провести время.

Блошиный рынок пройдет в приграничном городе уже в 12-й раз, на данный момент зарегистрировано уже более 40 продавцов как из Нарвы, так и из других городов Ида-Вирумаа.