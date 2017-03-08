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Finnair в пятницу может отменить рейсы в связи с забастовкой ({{commentsTotal}})

Пассажиров просят следить за информацией на официальном сайте Finnair в интернете. Автор: Scanpix/Reuters
За рубежом
За рубежом

Финская авиакомпания Finnair в связи с предстоящей 10 марта забастовкой, скорее всего, должна будет отменить ряд рейсов, сообщила компания в среду.

Finnair просит людей следить за информацией на сайте компании, поскольку об отмене рейсов сообщат сразу же после принятия соответствующего решения. Finnair также свяжется с клиентами в связи с отменой рейсов по электронной почте.

Профсоюз воздушного пространства (IAU) сообщил, что в пятницу проведет в финских аэропортах забастовку солидарности. IAU уже ранее сообщал о начинающейся в пятницу забастовке, которая коснется проверок безопасности и наземных услуг в аэропортах, где действует Airpro, дочерняя фирма государственного оператора аэропортов Finavia.

Забастовка пройдет с 15 до 19 часов. Она отразится на критически важных наземных услугах. По сообщению Finnair, забастовка также повлияет на питание в течение рейса и обработку багажа.

Предмет спора — зарплаты, рабочие часы и структура коллективного договора работников Airpro. Airpro отвечает за проверку безопасности пассажиров аэропорта Хельсинки-Вантаа, она оказывает и другие наземные услуги и арендует команды экипажа. Finnair в споре не участвует.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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