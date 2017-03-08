Центристы намерены сократить период электронного голосования с семи до трех дней

Центристская партия при поддержке партнеров по коалиции планирует сократить период электронного голосования с семи до трех дней уже на предстоящих в этом году местных выборах.

Соответствующий законопроект был подготовлен центристской фракцией в Рийгикогу, сообщила в среду "Актуальная камера".

По словам члена фракции Яануса Карилайда, центристы видят в электронном голосовании не столько выгоды, сколько риски. "С точки зрения Центристской партии, интернет и э-выборы по-прежнему являются небезопасными. Если в 2005 году Партия реформ, которая запустила этот проект и была его руководителем, утверждала, что вся Европа и мир будут впечатлены, то в 2017 году нет ни одного государства, которое бы последовало нашему примеру и ввело э-выборы", - сказал он.

Для полной отмены электронных выборов центристам не хватает парламентского большинства, поэтому в партии было решено пойти на компромисс, пояснил Карилайд. Премьер-министр Юри Ратас, отвечая на запросы депутатов, сообщил, что отменять э-выборы не планируется. Как отмечает "АК", позиция Ратаса понятна, потому что коалиционные партнеры в лице отечественников и соцдемов не поддерживают идею отмены электронного голосования, но согласны упорядочить его даты.

"Что касается упорядочивания сроков голосования, то с этим мы согласны. В последнее время они стали очень запутанными. У нас выборы в уездных центрах, потом э-выборы, потом предварительные выборы. Все происходит в разные дни. Должен признаться, что на последних выборах я не смог объяснить своим знакомым, в какие дни они смогут выбирать электронным путем, и когда пойти на предварительные выборы", - сказал вице-председатель фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) Сийм Кийслер.

Отечественники также хотят внести поправку, которая позволит избирателям голосовать удаленно и в основной день выборов.

В целом, предварительное и электронное голосование планируется провести одновременно уже на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления. Это значит, что предварительные и э-выборы будут начинаться за шесть дней до основного дня выборов и продолжатся три дня. Между тем по действующему законодательству электронные выборы начинаются за 10 дней и продолжаются неделю, а где-то в промежутке наступает трехдневка предварительных выборов.

По мнению вице-председателя Социал-демократической фракции Рийгикогу Лийзы Овийр, такое изменение не сократит число людей, которые будут голосовать электронно. "Не думаю, что если э-выборы будут сконцентрированы в более короткий период, то это повлечет за собой уменьшение процента голосующих. Прежде всего потому, что с помощью бюллетеня ты по-прежнему сможешь проголосовать на предварительных выборах или в главный день выборов. Я верю, что такой связи не будет, но это тема, которую мы должны обсудить с Центристской партией до того, как отдадим за изменение свой голос", - сказала Овийр.

С другой стороны, статистика показывает растущую популярность электронного голосования в Эстонии. В первые три раза явка была невысокой, и в 2005 году на местных выборах лишь 2% участников голосования отдали свой электронный голос за депутатов местных органов самоуправления.

Но в последние годы проценты заметно подросли. На местных выборах 2013 года электронным способом воспользовать более 20% голосовавших, а на выборах в Европарламент 2014 года и Рийгикогу 2015 года при помощи комьютера было отдано около трети голосов.