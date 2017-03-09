Бизнесмены критично настроены в отношении плана минфина ввести залоговый подоходный налог

Министерство финансов планирует установить залоговый подоходный налог для займов внутри концерна и сделок по финансированию с 1 января 2018 года. Торгово-промышленная палата Эстонии просит министерство разъяснить этот механизм налогообложения и ответить на вопрос, зачем этот нужно.

"По нашему мнению в законе о налогообложении и в законе о подоходном налоге и сегодня имеются возможности обложить налогом мнимую сделку в соответствии с её реальным содержанием. Согласно разъяснениям правительства такие возможности отсутствуют, однако решения Государственного суда демонстрируют совершенно иную картину. Именно по этой причине мы желали узнать у министра, сколько раз за последние десять лет Налогово-таможенный департамент вообще пытался применять имеющиеся возможности в описываемых ситуациях", - говорится в обращении Торгово-промышленной палаты в министерство.

Палата указывает в своем письме, что правительство не высказало своего мнения относительно того, каков, по его мнению, масштаб проблемы. "В связи с этим мы желаем знать, какова общая сумма той части прибыли предприятий, которая была выведена из Эстонии в виде займов, и какую её часть составляют случаи, которые можно считать скрытым распределением прибыли. Это является важным аспектом при оценке и определении масштаба проблемы".

Неясно бизнесменам также и то, какие альтернативные решения министерство взвешивало до того, как предложить план залогового подоходного налога. Да и были ли они вообще? Они хотят, чтобы министерство представило им анализ, насколько велико число предприятий, которых коснется это решение, и каким именно образом, по оценке министерства, оно повлияет на их деятельность.

Согласно полученным до сих пор разъяснениям министерства планируемый залоговый подоходный налог вступил бы в действие в том случае, если взявшее заём предприятие не выплатило его в течение двух лет. "Во-первых, мы желаем знать, исходя из чего был сделан вывод о том, что возникновение налоговых обязанностей связано с двухлетним периодом. Во-вторых, нам хотелось бы знать, на каком основании министерство считает, что в случае вступления в силу залогового подоходного налога государство не должно платить предприятию проценты за деньги, уплаченные государству в качестве так называемого залога", - спрашивает у министерства Торогово-промышленная палата.

По оценке Торгово-промышленной палаты и Центрального союза работодателей министерство до сих пор не провело анализ влияния планируемого залогового подоходного налога и не изучило возможности того, каким образом можно улучшить ситуацию без изменения закона.