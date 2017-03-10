На складе конфиската в Нарве хотят построить Таможенный музей

Налогово-таможенный департамент предлагает открыть в Нарве Таможенный музей Эстонии. Расходы на его строительство составят 2,3 млн евро. Ежегодное содержание помещения будет обходиться примерно в 50 000 евро. Необходимые деньги хотят найти в госбюджете.

С таким предложением к Министерству финансов на этой неделе исполняющий обязанности генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн.

По его словам, музей можно было бы открыть в здании по адресу Вестервалли, 5. Сейчас в этом помещении, которое находится на балансе государственной компании Riigi Kinnisvara, расположен склад конфискованных товаров.

"Сегодня это здание находится в весьма плохом состоянии и с каждым днем раваливается все больше и больше", - посетовал Рейтманн.

Специалисты Riigi Kinnisvara подсчитали, что на капитальный ремонт здания понадобится 2 376 000 евро, еще примерно 36 000 евро уйдет на проект реконструкции.

Риво Рейтманн считает, что отмеченные суммы можно было бы изыскать в госбюджете.

Чиновник отмечает, что музей мог бы знакомить посетителей с работой таможни и пограничной службы, также в нем можно было бы организовывать обучения, совещания, читать лекции и проводить специальные выставки.

По его словам, и мэрия Нарвы, и Министерство культуры в курсе идеи создания музея и одобряют ее.

Здание по адресу Вестервалли, 5. Фото: Google Maps