Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа ({{commentsTotal}})
По предварительным данным, погибшими в результате столкновения пассажирского дизельного поезда Elron и легкового автомобиля Toyota на железнодорожном переезде Сомпа в Ида-Вирумаа оказались мужчины в возрасте 27 и 29 лет.
Об этом утром в понедельник, 13 марта, сообщила полиция.
Накануне вечером портал rus.err.ee написал о том, что 12 марта в 17:30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota, в котором находились два человека. Оба они погибли.
Из-за происшествия железнодорожный переезд был закрыт до 23:15. Движение автотранспорта было направлено в объезд.
В воскресенье вечером в сообщении для прессы полиция отметила, что железнодорожный переезд Сомпа регулируется светофором. По информации полиции, в момент инцидента для автомобилей горел красный свет.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, желая обогнать остановившееся перед переездом автомашины. То, был ли водитель пьян, должна установить экспертиза.
В компании Elron сообщили, что пассажиры были доставлены до пунктов назначения на автобусе.
Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
Редактор: Сергей Михайлов