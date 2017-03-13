Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа

По предварительным данным, погибшими в результате столкновения пассажирского дизельного поезда Elron и легкового автомобиля Toyota на железнодорожном переезде Сомпа в Ида-Вирумаа оказались мужчины в возрасте 27 и 29 лет.

Об этом утром в понедельник, 13 марта, сообщила полиция.

Накануне вечером портал rus.err.ee написал о том, что 12 марта в 17:30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota, в котором находились два человека. Оба они погибли.

Из-за происшествия железнодорожный переезд был закрыт до 23:15. Движение автотранспорта было направлено в объезд.

В воскресенье вечером в сообщении для прессы полиция отметила, что железнодорожный переезд Сомпа регулируется светофором. По информации полиции, в момент инцидента для автомобилей горел красный свет.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, желая обогнать остановившееся перед переездом автомашины. То, был ли водитель пьян, должна установить экспертиза.

В компании Elron сообщили, что пассажиры были доставлены до пунктов назначения на автобусе.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.