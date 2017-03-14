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В Мустамяэ построят церковь за 2,5 млн евро ({{commentsTotal}})

Проект новой церкви в Мустамяэ. Автор: Raepress
Эстония
Эстония

Во вторник город заключит договор о строительстве церкви в Мустамяэ стоимостью в 2,5 млн евро. Строительство планируют завершить к 100-летию Эстонской республики в 2018 году.

После обеда целевое учреждение "Mustamäe Kirik" и фирма Ehitus5ECO подпишут договор о строительстве церкви в Таллинне по адресу Кийли 9, передал портал uudised.err.ee.

Проект предусматривает строительство церковного зала, комнаты для ухода за детьми, центра поддержки молодежи, исповедальни, помещения для диакона, церковной кухни и канцелярии.

Архиепископ Эстонской Евангелической лютеранской Церкви Урмас Вийльма отметил в пресс-сообщении, что практически все лютеранские церкви расположены в центре Таллинна, а в других частях города, не считая Нымме, церквей нет.

Старейшина Мустамяэ Хелле Кальда сообщила, что краеугольный камень церкви планируется заложить в июне этого года.

"Очень надеемся, что 100-летие Эстонской республики в 2018 году мы сможем отметить в новой церкви Мустамяэ, и что у района, где проживает около 68 000 жителей, появится свое святое место", - добавила Кальда.

Редактор: Дина Малова



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