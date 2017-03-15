В НАТО игру КВН считают политическим инструментом Кремля

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom провел по заказу Министерства обороны Латвии исследование "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы", в котором утверждается, что телевизионная игра КВН является инструментом политической стратегической коммуникации Кремля.

Эксперты Stratcom проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН как коммерческий продукт и бизнес-модель "стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем".

По словам авторов исследования, благодаря "машине КВН" у Кремля якобы имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова "служить режиму".

Как заявляют эксперты, дальнейшее исследование должно быть сконцентрировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.