Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются

Самым пожароопасным регионом Эстонии уже несколько лет является Ида-Вирумаа. Жители уезда, несмотря на предпринимаемые спасателями меры по профилактике пожаров, не спешат ими воспользоваться. Так например в Кохтла-Ярве, в программе бесплатных консультаций, начатой Спасательным департаментом, на сегодняшний день приняло участие менее десятка человек, передает "Актуальная камера".

В прошлом году в Ида-Вирумаа произошло почти 250 пожаров в зданиях, что составляет более чем полтора пожара на тысячу жителей. К примеру в Тартумаа, сравнимом с Ида-Вирумаа по числу жителей, этот показатель в два раза меньше. Причины пожаров довольно банальны: курение, в том числе и в нетрезвом виде, бесконтрольное приготовление пищи, а также плохое состояние устаревших систем электропитания и отопления.

"У нас в регионе люди часто относятся к себе и близким небрежно. Они считаются только со своими удобствами. Из-за этого и получается так, что зачастую они создают проблемы, не сознавая, что виноваты сами", - пояснил главный специалист бюро пожарной безопасности Идаского спасательного центра Урмас Грюнинг.

Самым пожароопасным городом региона является Кохтла-Ярве. В Идаском спасательном центре видят главную причину сложившейся ситуации в низкой осведомленности людей.

"На сегодня в Кохтла-Ярве проведены консультации в 52-х квартирах. При этом добровольно и самостоятельно по инфотелефону 1524 позвонили лишь 7 человек. И в этих 52-х квартирах не имелись датчики или были неисправны в 19 квартирах", - рассказал руководитель Идаского спасательного центра Тармо Антон.

В регионе запущен проект консультационной программы. Сейчас жители Кохтла-Ярве могут бесплатно пригласить домой специалистов департамента, чтобы узнать о пожарозащищенности своего имущества, и получить качественную консультацию. Малоимущие семьи также могут получить датчик, которые Спасательный центр приобрел в рамках текущей кампании для раздачи населению.

"Многие думают, что спасатели придут и будут штрафовать. Нет, и я уверяю в этом всех жителей. Штрафовать никто не будет. Мы приедем к вам дать консультацию не только о пожаробезопасности, но и насчет безопасности всего дома. Это и электропроводка, и газовые плиты, и электрические плиты, и все остальное", - добавил Антон.

По словам работников Спасательного департамента, одним из лучших способов предупредить возгорание и спасти свое имущество является датчик дыма.