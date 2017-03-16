Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен государственной награды

Соответствующий приказ глава государства подписала накануне. К награде Фигловский, активно боровшийся с организованной преступностью в Ида-Вирумаа, был представлен президентом Рюйтелем в 2006 году.

В октябре прошлого года Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Позднее его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом "секретно", создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.

Не исключено, что в апреле КаПо чуть более подробно расскажет об этой истории в своем ежегоднике. А по информации портала новостей ERR.ee, к настоящему дню в отношение Фигловского вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Суд признал его виновным в нарушении Закона о гостайне и приговорил к двум годам из шести месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет шесть месяцев, а оставшуюся часть срока будет отбывать условно.

Летом прошлого года, как писал rus.err.ee, схожий приговор был вынесен и в отношение другого экс-сотрудника КаПо Александра Гончарова.