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Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен государственной награды ({{commentsTotal}})

Здание КаПо в центре Таллинна. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила бывшего сотрудника Полиции безопасности (КаПо) Юрия Фигловского (48) государственной награды - Ордена Креста V степени.

Соответствующий приказ глава государства подписала накануне. К награде Фигловский, активно боровшийся с организованной преступностью в Ида-Вирумаа, был представлен президентом Рюйтелем в 2006 году.

В октябре прошлого года Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Позднее его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом "секретно", создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.

Не исключено, что в апреле КаПо чуть более подробно расскажет об этой истории в своем ежегоднике. А по информации портала новостей ERR.ee, к настоящему дню в отношение Фигловского вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Суд признал его виновным в нарушении Закона о гостайне и приговорил к двум годам из шести месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет шесть месяцев, а оставшуюся часть срока будет отбывать условно.

Летом прошлого года, как писал rus.err.ee, схожий приговор был вынесен и в отношение другого экс-сотрудника КаПо Александра Гончарова.

Редактор: Сергей Михайлов



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