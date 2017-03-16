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Eesti Energia с прибылью продал большую часть своей доли в "иорданском" сланцевом проекте ({{commentsTotal}})

Тестовая добыча сланца в Иордании. Автор: Eesti Energia
Экономика
Экономика

Концерн Eesti Energia продал большую часть своей доли в компании, реализующей проект по строительству сланцевой электростанции в Иордании, полностью вернув свои инвестиции и заработав свыше 18 млн евро прибыли.

Сделка стала возможной в связи с принятием решения о выделении финансирования на реализацию проекта в размере 2,1 млрд долларов, сообщила в четверг пресс-служба концерна.

"В результате вступила в силу возможность продажи акций Eesti Energia. Концерн Eesti Energia, ранее владевший 65% акций компании Attarat Power Company (которая реализует проект строительства электростанции), продает 55% акций предприятию из Малайзии YTL Power International Berhad и компании из Китая Yudean Group, сохраняя долю в 10%", - говорится в сообщении.

Министр финансов Свен Сестер и председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер назвали запуск такого крупного сланцевого проекта выдающимся достижением, важную роль в котором сыграли эстонские специалисты.

"Это показывает, что Эстония может предложить миру ценное ноу-хау, а концерн Eesti Energia способен успешно управлять столь масштабными международными проектами. Как представитель собственника, я горжусь достижением Eesti Energia", - сказал Сестер.

По словам Суттера, успех иорданского проекта откроет перед Эстонией новые возможности. "Доведение до завершения финансирования проекта такого масштаба, безусловно, поможет Эстонии открыть в будущем двери для подобных технологических проектов", - сказал он, напомнив, что впервые эту тему поднял в Иордании еще президент Эстонии Леннарт Мери в 1993 году.

Концерн Eesti Energia занимался развитием электрического проекта в Иордании восемь лет. По словам директора проекта Андреса Аниялга, подготовительный этап потребовал геологических исследований, разработки законодательства об использовании сланца в Иордании, оценки влияния на окружающую среду и получения необходимых разрешений.

"Мы провели тесты по сжиганию иорданского сланца, подготовили создание карьера и электростанции, провели масштабные международные конкурсы, заключили договоры о строительстве электростанции, проведении работ по добыче, создании инфраструктуры, бурении скважин для грунтовых вод и проведения строительного надзора. С правительством Иордании заключен договор купли-продажи электроэнергии с фиксированной ценой сроком на 30 лет, получены необходимые права на землю для реализации проекта и заключены договоры о финансировании как с банками, так и с инвесторами собственного капитала с целью реализации проекта объемом 2,1 миллиарда долларов", - сказал Аниялг.

Министр энергетики и природных ресурсов Иордании Ибрагим Саиф поздравил Attarat Power Company с получением финансирования на реализацию проекта, с помощью которого Иордания рассчитывает снизить свою зависимость от импорта энергии. Сланцевая электростанция, мощность-брутто которой составит 554 МВт, будет построена к 2020 году. Речь идет о крупнейшей одноразовой инвестиции в сланцевую промышленность, а также о крупнейшей зарубежной инвестиции в Иордании.

Суттер выразил благодарность всем эстонским специалистам, участвовавшим в подготовке проекта. "В течение 8 лет свой вклад в иорданский проект внесло очень много людей из Эстонии – от геологов и инженеров и до ученых и политиков. Проект в Иордании – это хороший пример того, как в сотрудничестве можно сделать что-то большое в мире", - добавил он-

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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