Актуальная камера 16.03.2017 (20:00)

В 2009 году суд признал Алексея Вронченко виновным в нескольких эпизодах сексуального и физического насилия над 9-летней падчерицей. Он отсидел 8 лет и 3 месяца, но до сих пор не вышел на свободу. Теперь в деле появилась интрига.