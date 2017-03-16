Актуальная камера 16.03.2017 (20:00)

Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков
В четверг, 16 марта, утром скоропостижно скончался многолетний директор Центра русской культуры (ЦРК) Юрий Поляков (64).
Пребывающих в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС беженцев следует обязать сдавать тест на ДНК, считает председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.
В 2009 году суд признал Алексея Вронченко виновным в нескольких эпизодах сексуального и физического насилия над 9-летней падчерицей. Он отсидел 8 лет и 3 месяца, но до сих пор не вышел на свободу. Теперь в деле появилась интрига.
Построенное в 1990-х годах здание Национальной библиотеки в Таллинне нуждается в капитальном ремонте стоимостью несколько десятков миллионов евро.