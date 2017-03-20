rus.err.ee

Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Дмитрий Куликов

Члены экономической комиссии Рийгикогу планируют помочь транспортным предприятиям Эстонии в заключении сделок с российскими и казахстанскими компаниями, участвуя в профильных выставках. А председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин предложил наладить сотрудничество с соответствующим комитетом российской Госдумы. Оппозиция скептично относится к подобным инициативам.

Представители транзитной отрасли во главе с Тийтом Вяхи посетили парламент и поведали о плачевном состоянии перевалки грузов через Эстонию. За 10 лет из-за падения транзита Эстония недополучила 350 млн евро прибыли, передает "Актуальная камера".

Экономическая комиссия планирует помочь бизнесу своим участием в международной логистической выставке "ТрансРоссия".

"Сегодня предприниматели транзитного сектора спросили нас, смогут ли представители Рийгикогу прийти к ним в бокс на выставке, чтобы провести переговоры с местными предпринимателями. Мы должны четко понимать, что участие в выставке поддерживает Фонд развития предпринимательства (EAS) уже на протяжении трех лет, и в ней участвуют три государственных предприятия Эстонии", - говорит председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Союз Отечества и Res Publica).

Кокк говорит, что комиссия должна знать график встреч и на этом основании решить, в каком составе ехать. Он говорит, что латвийцы на "ТрансРоссию" отправляют даже министров. Наверно поэтому, предполагает он, падение транзита у них не такое трагичное, как в Эстонии.

В "ТрансРоссии" примут участие три госпредприятия - Таллиннский порт, перевозчик грузов по железной дороге EVR Cargo и Eesti Raudtee. Другие участники - частные компании, входящие в Ассоциацию логистики и транзита Эстонии. Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин (Центристская партия) считает, что экономические связи надо восстанавливать на политическом уровне.

"Сегодня в комиссии я предложил рассмотреть возможность обратиться к профильной комиссии Госдумы РФ с предложением провести встречные визиты, то есть они к нам в Таллинн, мы - к ним в Москву. И обсудить сугубо экономические проблемы, связанные, в том числе, и с финансами", - говорит Стальнухин.

Финансовая комиссия вернется к обсуждению вопроса через две недели после детального ознакомления с ситуацией в секторе и согласования с комиссией по иностранным делам. Оппозиция скептично относится к налаживанию экономических отношений с Россией, особенно в свете экономический санкций, введенных со стороны Евросоюза.

"Странно, если сейчас какая-то комиссия парламента начнет особую политику. У нас в комиссии по иностранным делам до сих пор об этих инициативах никаких разговоров не было. В принципе, комиссия по экономическим делам и финансовая комиссия должны как минимум с министерством иностранных дел об этом побеседовать", - отмечает член комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).

По мнению Кросса, наладить экономические отношения в атмосфере царящего политического холода будет довольно проблематично.

Редактор: Виктор Сольц

транзитээрик-нийлес кроссмихаил стальнухинайвар кокк


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Яна Тоом не будет баллотироваться в Нарве

Евродепутат возглавит список центристов в Пыхья-Таллинне

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
Репс: экзамен на категорию C1 может быть приспособлен под нужды учеников русских гимназий
Айвар Похлак займется под эгидой УЕФА решением проблем крымского футбола и посетит полуостров
C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты
СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями
Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции

От нападения пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек

Мнение / Интервью
"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL

Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Тренер команды "Нарва Юнайтед" поверил в чемпионство за 50 секунд до конца матча
Кая Каллас советует избегать противопоставления русских эстонцам перед выборами
Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы
Ида-Вирумаа
В Нарве детям провели мастер-класс по изготовлению саше
Видео с задержанием нетрезвых граждан в Йыхви вызвало массовое обсуждение в социальных сетях
В Ида-Вирумаа полицейский фургон въехал в трактор
Тоом: список центристов в Нарве уже готов, открытым остается вопрос о первом номере
В начале апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства
Выбор редакции
Газета "МК-Эстония" не печатает программу ETV+ из-за низкого рейтинга канала
Чемпионом Эстонии по футзалу стала "Нарва Юнайтед"
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
За рубежом
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
Россия по уровню счастья опережает Эстонию
За сутки в Средиземном море спасены более 3000 беженцев
Пресс-секретарь президента Турции обвинил Германию в поддержке переворота
Северная Корея заявила об испытании мощного ракетного двигателя
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Эстония
Маргус Цахкна предлагает IRL провести съезд и избрать новое руководство партии

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна в понедельник предложил правлению партии провести съезд организации, на котором будет избрано новое руководство организации.

Курбатова: используемые при передозировке наркотиками препараты должны быть более доступны
Автор книги про возможные финно-угорские корни Путина усилил Свободную партию
Средняя зарплата учителей впервые превысила отметку в 1200 евро
Парламентская комиссия решила исключить оплачиваемый отпуск из числа служебных благ президента
Фракция IRL хочет ввести более строгие правила приема беженцев
За год Эстония поднялась на шесть мест в рейтинге самых счастливых стран мира
Экономика
Владельцы маломощных солнечных батарей в Эстонии смогут получить пособия
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
16.03
Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну
16.03
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
16.03
Eesti Energia с прибылью продал большую часть своей доли в иорданском сланцевом проекте
16.03
ФОТО: При поддержке EAS в Дирхами появятся акулы, а в Пыльтсамаа — космопарк
16.03
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
Спорт
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
Контавейт начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы
Таллиннский "Космос" в новом сезоне возьмет курс на омоложение
Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Бё
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ювентус" с "Барселоной"
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Готовиться к матчу против Кипра сборная Эстонии по футболу будет в Греции
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Культура
Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни

На этой неделе в трех городах Эстонии - Таллинне, Пярну и Йыхви - звучала "Золотая классика", посвященная творчеству Бетховена. Эстонским государственным симфоническим оркестром дирижировал Михаил Герц.

ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week
В Тарту стартовал Фестиваль русскоязычной поэзии прибалтийского региона "Балтийское кольцо"
Пярнуские художники-любители организовали выставку "Заметим пробуждение и зарождение"
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Разное
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий
В этом году список миллионеров Forbes побил рекорд
Полиция просит помощи в поиске 67-летнего жителя Маарду
В День сна в Таллинне можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульмонологу
Собранные в ходе "Рождественского благовеста" деньги передали нарвскому центру "Матвейка"
16.03
В выходные в Эстонии вновь пойдет мокрый снег
16.03
Российские таможенники не выпустили в Эстонию туриста с самоваром
16.03
Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев: плакат по случаю 8 марта я оплатил сам
Последние новости
22:15
Во вторник ветрено, +2..+7
22:14
В Нарве детям провели мастер-класс по изготовлению саше
22:04
Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
21:54
Видео с задержанием нетрезвых граждан в Йыхви вызвало массовое обсуждение в социальных сетях
21:38
C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты
21:28
Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции
21:18
Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями
21:04
Маргус Цахкна предлагает IRL провести съезд и избрать новое руководство партии
20:54
Яна Тоом не будет баллотироваться в Нарве
20:45
Актуальная камера 20.03.2017 (20:00)
20:42
Репс: экзамен на категорию C1 может быть приспособлен под нужды учеников русских гимназий
20:38
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
19:23
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
18:55
СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"
Полезно знать
Топ читаемости
18:27
При нападении пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек
19.03
Нарвские власти готовы рассмотреть идею о премировании команды "Нарва Юнайтед"
19.03
Тренер команды "Нарва Юнайтед" поверил в чемпионство за 50 секунд до конца матча
19.03
Министерство хочет поменять систему обучения детей с особыми потребностями
18:51
С апреля домашним птицам нельзя будет свободно гулять по двору
09:57
Право на получение пособия одинокими пенсионерами начнут учитывать с 1 апреля
19.03
Кая Каллас советует избегать противопоставления русских эстонцам перед выборами
14:34
Средняя зарплата учителей впервые превысила отметку в 1200 евро
19.03
Газета "МК-Эстония" не печатает программу ETV+ из-за низкого рейтинга канала
19.03
"Актуальная камера +" 19.03.2017 (20:00)
Актуальная камера
Актуальная камера 20.03.2017 (18:00)

Погода
В понедельник в Эстонии до 7 градусов тепла
За рубежом
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Эстония
Горуправа отозвала Меэлиса Пая из совета Горхолла
"АК+" пыталась разобраться в страхах жителей Эстонии перед мигрантами
Востоковед на конференции в Таллинне: перспективы Сирии туманны
Причина низких рейтингов IRL – отсутствие четких взглядов
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами