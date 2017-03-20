Актуальная камера 20.03.2017 (20:00)

"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL

Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.