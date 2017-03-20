rus.err.ee

Видео с задержанием пьяных в Йыхви вызвало массовое обсуждение в соцсетях ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Видео с задержанием нетрезвых граждан в Йыхви вызвало массовый отклик в социальных сетях. Женщина - автор ролика считает происшедшее произволом полиции. По ее словам, стражи порядка без особых причин применили силовые методы задержания. 

Со своей стороны в полиции отметили, что полицейский патруль заметил двух молодых людей, жестикулировавших и выражавшихся нецензурно в адрес полицейского экипажа. При установлении личности молодые люди повели себя агрессивно и небезопасно для других, из-за чего они были закованы в наручники, передает "Актуальная камера".

Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. После установления личности они были отпущены, в отношении них начато административное делопроизводство за оскорбление лиц при исполнении служебных обязанностей.

"Полицейские действовали согласно всем правилам и законам. Никаких нарушений с их стороны, по первоначальным данным, не было. Я считаю, что к конфликту привело чрезмерное употребление молодыми людьми алкоголя", - говорит руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ФОТО: Директора ЦРК Юрия Полякова проводили в последний путь

Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность

Адвокат Сависаара ходатайствует о закрытии уголовного дела

Рийгикогу одобрил ограничение использование тонких пластиковых пакетов

Репс: экзамен на категорию C1 может быть адаптирован для учеников русских гимназий

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто 1,6 млрд долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием "Новая газета" сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

Яна Тоом не будет баллотироваться в Нарве

Похлак займется под эгидой УЕФА решением проблем крымского футбола и посетит полуостров

СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"
Мнение / Интервью
"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL

Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Тренер команды "Нарва Юнайтед" поверил в чемпионство за 50 секунд до конца матча
Кая Каллас советует избегать противопоставления русских эстонцам перед выборами
Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы
Ида-Вирумаа
В Нарве детям провели мастер-класс по изготовлению саше
Видео с задержанием пьяных в Йыхви вызвало массовое обсуждение в соцсетях
В Ида-Вирумаа полицейский фургон въехал в трактор
Тоом: список центристов в Нарве уже готов, открытым остается вопрос о первом номере
В начале апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства
Выбор редакции
При нападении пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек
Газета "МК-Эстония" не печатает программу ETV+ из-за низкого рейтинга канала
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
За рубежом
В Греции обнаружены подозрительные посылки для политиков ЕС
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
В крови напавшего на военных в Орли обнаружили алкоголь и наркотики
За сутки в Средиземном море спасены более 3000 беженцев
Пресс-секретарь президента Турции обвинил Германию в поддержке переворота
Северная Корея заявила об испытании мощного ракетного двигателя
Эстония
В учениях Kevadtorm примет участие около 2300 зарубежных военнослужащих

В этом году в военных учениях Kevadtorm ("Весенний шторм") примет участие около 2300 зарубежных военнослужащих.

Эстония потратила на прием беженцев более 2,5 млн евро в прошлом году
Экономическая комиссия обсудит изменения закона об алкоголе
В Ярвамаа грузовик съехал со скользкой дороги в столб
C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты
Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции
Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями
Экономика
Владельцы маломощных солнечных батарей в Эстонии смогут получить пособия
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
16.03
Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну
16.03
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
16.03
Eesti Energia с прибылью продал большую часть своей доли в иорданском сланцевом проекте
16.03
ФОТО: При поддержке EAS в Дирхами появятся акулы, а в Пыльтсамаа — космопарк
16.03
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
Спорт
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
Контавейт начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы
Таллиннский "Космос" в новом сезоне возьмет курс на омоложение
Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Бё
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ювентус" с "Барселоной"
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Готовиться к матчу против Кипра сборная Эстонии по футболу будет в Греции
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Культура
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм

В четверг на экраны эстонских кинотеатров выйдет фильм узбекского режиссера Ёлкина Туйчиева "Дом для русалок", созданный в результате сотрудничества эстонских, узбекских и российский кинематографистов.

Ушел из жизни один из отцов рок-н-ролла Чак Берри
ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week
В Тарту стартовал Фестиваль русскоязычной поэзии прибалтийского региона "Балтийское кольцо"
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Разное
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий
В этом году список миллионеров Forbes побил рекорд
Полиция просит помощи в поиске 67-летнего жителя Маарду
В День сна в Таллинне можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульмонологу
Собранные в ходе "Рождественского благовеста" деньги передали нарвскому центру "Матвейка"
16.03
В выходные в Эстонии вновь пойдет мокрый снег
16.03
Российские таможенники не выпустили в Эстонию туриста с самоваром
16.03
Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев: плакат по случаю 8 марта я оплатил сам
Последние новости
11:48
В учениях Kevadtorm примет участие около 2300 зарубежных военнослужащих
11:38
ФОТО: директора ЦРК Юрия Полякова проводили в последний путь
11:31
Адвокат ходатайствует о закрытии уголовного дела Сависаара
10:46
Рийгикогу одобрил ограничение на использование тонких пластиковых пакетов
10:36
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм
09:54
В квартире в Кохтла-Ярве горел шкаф, пострадала женщина
09:40
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
08:06
В Греции обнаружены подозрительные посылки для политиков ЕС
07:47
Эстония потратила на прием беженцев более 2,5 млн евро в прошлом году
07:27
Экономическая комиссия обсудит изменения закона об алкоголе
07:05
В Ярвамаа грузовик съехал со скользкой дороги в столб
20.03
Во вторник ветрено, +2..+7
20.03
В Нарве детям провели мастер-класс по изготовлению саше
20.03
Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
Полезно знать
Топ читаемости
20.03
При нападении пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек
20.03
Яна Тоом не будет баллотироваться в Нарве
20.03
С апреля домашним птицам нельзя будет свободно гулять по двору
20.03
Актуальная камера 20.03.2017 (20:00)
20.03
СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"
20.03
Айвар Похлак займется под эгидой УЕФА решением проблем крымского футбола и посетит полуостров
20.03
Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
09:40
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
20.03
Репс: экзамен на категорию C1 может быть адаптирован для учеников русских гимназий
20.03
Видео с задержанием пьяных в Йыхви вызвало массовое обсуждение в соцсетях
Актуальная камера
Актуальная камера 20.03.2017 (18:00)

Погода
В понедельник в Эстонии до 7 градусов тепла
За рубежом
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Эстония
C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты
Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции
Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями
Горуправа отозвала Меэлиса Пая из совета Горхолла
Министерство хочет поменять систему обучения детей с особыми потребностями
"АК+" пыталась разобраться в страхах жителей Эстонии перед мигрантами